Україна активно експортує вантажі морем, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195926-50-mln-tonn-vantajiv-ukrayina-eksportuvala-morem-za-dev-yat-misyaciv-video.html

Ракурс

Україна за дев’ять місяців — з серпня 2023 року, експортувала морем вже 50 млн тонн вантажів.

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Про це сьогодні, 2 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Адміністрації морських портів України.

Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, Українські Чорноморські порти переробили цей рекордний об'єм вантажів незважаючи на постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1737 оброблених суден! — вказано в повідомленні.

В Адміністрації морських портів наголошують, що Україна залишається топ експортером аграрної продукції та гарантом продовольчої безпеки у світі.