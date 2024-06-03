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Ракурс
"Лють" влаштувала засідку рашистам у Вовчанську і показала відео знищення штурмовиків

«Лють» влаштувала засідку рашистам у Вовчанську і показала відео знищення штурмовиків

3 чер 2024, 21:36
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Бійці бригади Нацгвардії «Лють» влаштували засідку рашистам у Вовчанську.


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Під час вуличного бою відбулася ліквідація частини російської штурмової групи, яка потрапила в засідку у Харківській області.

Чіткий результат досягнули завдяки налагодженій взаємодії операторів БПЛА та штурмовиків полку «Цунамі», — написали у Нацгвардії.

Український розвідувальний дрон, що завис над штурмовою групою російських окупантів, добре фіксує невдалу спробу атаки наших позицій в одному з районів Вовчанська Харківської області.

Два російські штурмовики отримали кулі в ближньому стрілецькому бою при спробі зайти в будівлю та були ліквідовані, ще одного важкого пораненого рашистам вдалося відтягнути.

Джерело: Ракурс


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