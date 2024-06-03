"Лють" влаштувала засідку рашистам у Вовчанську і показала відео знищення штурмовиків

https://racurs.ua/ua/n195964-lut-vlashtuvala-zasidku-rashystam-u-vovchansku-i-pokazala-video-znyschennya-shturmovykiv.html

Ракурс

Бійці бригади Нацгвардії «Лють» влаштували засідку рашистам у Вовчанську.

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Під час вуличного бою відбулася ліквідація частини російської штурмової групи, яка потрапила в засідку у Харківській області.

Чіткий результат досягнули завдяки налагодженій взаємодії операторів БПЛА та штурмовиків полку «Цунамі», — написали у Нацгвардії.

Український розвідувальний дрон, що завис над штурмовою групою російських окупантів, добре фіксує невдалу спробу атаки наших позицій в одному з районів Вовчанська Харківської області.

Два російські штурмовики отримали кулі в ближньому стрілецькому бою при спробі зайти в будівлю та були ліквідовані, ще одного важкого пораненого рашистам вдалося відтягнути.