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Ракурс
Київ відреагував на заклики Пекіна провести мирний саміт за участю росії

Київ відреагував на заклики Пекіна провести мирний саміт за участю росії

5 чер 2024, 09:07
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В українському МЗС прокоментували слова міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, який заявив, що 26 країн підтримали китайську версію щодо миру в Україні.


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Перший дипломат КНР сказав, що Україна та росія окремо «підтвердили більшу частину змісту» документу, який виклали Китай і Бразилія минулого місяця. Українська сторона заявила, що «саме Україна, на території якої точиться війна… має визначати, яким повинен бути мир».

Участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною можливістю, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності. На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю, — йдеться у заяві МЗС.

Також українські дипломати заявили, що лише Україна «має визначати, яким має бути світ».

Єдиною справедливою підставою для досягнення такого світу є формула миру президента України Володимира Зеленського, — додали у міністерстві.

Китай відмовився від участі в Глобальному мирному саміті у Швейцарії і МЗС України вважає, що «всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт».

Зеленський на азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» заявив, що Китай переконує деякі держави не брати участі в швейцарському саміті миру.

Джерело: Ракурс


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