Прикордонник дезертирував і ошукав державу на 2,7 млн грн виплат перебування у полоні

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Прикордонник із Луганщини втік зі служби в окупацію, але вважався полоненим. Його дружині виплачували за нього кошти.

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Ще 24 лютого 2022 року прикордонник утік зі служби на тимчасово окуповану територію Луганської області, але його дружина отримувала за нього виплати як за військовополоненого. Правоохоронці повідомили їм обом про підозру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що 24 лютого 2022 року майстер-сержант самовільно залишив місце служби у відділі прикордонної служби у Старобільському районі Луганської області. Він виїхав на окуповану територію, де проживала його дружина.

Вони просили здійснювати нарахування всіх належних виплат як за військовополоненого на вказану карту. Жінка повідомила керівництву військової частини прикордонника, що той начебто потрапив у полон до росіян.

На підставі цього вона отримувала виплати, передбачені для сімей військовополонених.

Загалом у такий спосіб прикордонник та його дружина отримали понад 2,6 мільйона гривень допомоги. Сам військовий тим часом намагався влаштуватися на службу до незаконно створених «правоохоронних органів» на окупованій частині Луганської області.