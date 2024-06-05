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Забруднення повітря у аеропорту Аддіс-Абеба, Ефіопія (PM2,5 10-20 мікрограмів на кубічний метр), фото: Robin Price

Фотографи показали, як виглядає невидиме для людей забруднення повітря (ФОТО)

5 чер 2024, 19:31
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Учені та фотографи об'єднали зусилля, щоб показати невидиме забруднення повітря видимим, демонструючи цим ризики для здоров’я людей.


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Знімки в межах проекту, який отримав назву «Повітря антропоцену», були зроблені в Ефіопії, Індії та Великій Британії, повідомляє видання EurekAlert.

Учасники проекту поєднали цифрові фото і дані недорогих датчиків забруднення повітря, котрі вимірювали масові концентрації твердих частинок. Сигнал датчиків у реальному часі використовувався для керування рухомою світлодіодною матрицею, запрограмованою на більш швидке спалахування в міру збільшення концентрації твердих частинок.

Тверді частинки (PM) — це забруднювач повітря, який найбільше впливає на захворюваність і смертність людей. Він має численні впливи на фізичне здоров’я і є причиною таких захворювань, як хвороби серця, інсульт та рак.

Фотознімки робилися з довгою витримкою, на якій художник рухав світлодіодний масив перед камерою:

  • спалах ставав точкою на фотографії;
  • фотографа не побачити на фотознімку, тому що він рухається, але спалахи світла від світлодіодів видно, тому що вони яскраві;
  • чим більше світлових точок з’являється на фотографіях, тим вища концентрація PM.

Забруднення повітря вважається однією з головних загроз як для навколишнього середовища, так і для здоров’я людей та основною причиною смерті в усьому світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 99% населення світу дихає забрудненим повітрям, що спричиняє приблизно 7 млн передчасних смертей у всьому світі щороку, — наголошується у статті.

Забруднення повітря у аеропорту Аддіс-Абеба, Ефіопія (PM2,5 10-20 мікрограмів на кубічний метр), фото: Robin Price

Кухня у приміщенні в Аддіс-Абеба, Ефіопія – PM 2.5 становить 150-200 мікрограмів на кубічний метр, фото: Robin Price

Дитячий майданчик в Інституті гімалайської біотехнології (Палампур, Індія) – PM2,5 становить 30-40 мікрограмів на кубічний метр, фото: Robin Price

Місце моніторингу якості повітря на Принс-стріт (Порт-Толбот, Уельс) – PM2,5 становить 30-40 мікрограмів на кубічний метр, фото: Robin Price

Джерело: EurekAlert


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