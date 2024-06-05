Загрязнение воздуха в аэропорту Аддис-Абеба, Эфиопия (PM2,5 10-20 микрограмм на кубический метр), фото: Robin Price

https://racurs.ua/n196029-fotografy-pokazali-kak-vyglyadit-nevidimoe-dlya-ludey-zagryaznenie-vozduha-foto.html

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Учені та фотографи об'єднали зусилля, щоб показати невидиме забруднення повітря видимим, демонструючи цим ризики для здоров’я людей.

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Знімки в межах проекту, який отримав назву «Повітря антропоцену», були зроблені в Ефіопії, Індії та Великобританії, повідомляє видання EurekAlert.

Учасники проекту поєднали цифрові фото і дані недорогих датчиків забруднення повітря котрі вимірювали масові концентрації твердих частинок. Сигнал датчиків у реальному часі використовувався для керування рухомою світлодіодною матрицею, запрограмованою на більш швидке спалахування в міру збільшення концентрації твердих частинок.

Тверді частинки (PM) — це забруднювач повітря, який найбільше впливає на захворюваність і смертність людей. Він має численні впливи на фізичне здоров’я і є причиною таких захворювань, як хвороби серця, інсульт та рак.

Фотознімки робилися з довгою витримкою, на якій художник рухав світлодіодний масив перед камерою:

спалах ставав точкою на фотографії;

фотографа не побачити на фотознімку, тому що він рухається, але спалахи світла від світлодіодів видно, тому що вони яскраві;

чим більше світлових точок з’являється на фотографіях, тим вища концентрація PM.

Забруднення повітря вважається однією з головних загроз як для навколишнього середовища, так і для здоров’я людей та основною причиною смерті в усьому світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 99% населення світу дихає забрудненим повітрям, що спричиняє приблизно 7 млн передчасних смертей у всьому світі щороку, — наголошується у статті.

Джерело: EurekAlert