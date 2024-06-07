рф відправить групу військових кораблів на Кубу, - Reuters

https://racurs.ua/ua/n196082-rosiya-vidpravyt-grupu-viyskovyh-korabliv-na-kubu-reuters.html

Ракурс

рф відправить групу військових кораблів на Кубу.

.

Reuters повідомляє, що вони прибудуть до Гавани вже наступного тижня:

Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і росією і строго відповідає міжнародним правилам, — заявило МЗС Куби, додавши, що жоден із кораблів нібито не несе ядерної зброї, тому їхня стоянка в їхній країні не становить загрози для регіону.

Така заява пролунала за день після того, як офіційний представник США повідомив журналістам, що росія планує відправити бойові кораблі в Карибський регіон, зокрема до Куби та Венесуели, для проведення військово-морських навчань.

Навчання за участю військових кораблів і дальніх бомбардувальників стануть першими одночасними повітряними і військово-морськими маневрами, які росія проводить у Карибському басейні з 2019 року.

За словами співрозмовника каналу, навчання були заплановані вже давно, і малоймовірно, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове зняття президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною наданої Вашингтоном зброї проти цілей на території рф.

Очікується, що російські кораблі зайдуть у морські води Куби і, можливо, Венесуели, а навчання триватимуть протягом літа.

Сполучені Штати не вважають очікуване прибуття невеликої кількості літаків і кораблів загрозою, але ВМС США стежитимуть за навчаннями.