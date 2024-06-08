На Харківщині 8 червня спалахнула масштабна пожежа, фото: ДСНС

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Рятувальники локалізували масштабну пожежу площею 1800 кв. м, котра сьогодні, 8 червня, спалахнула у Холодногірському районі Харкова.

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Про це повідомляє прес-служба ДНС Харківщини.

Сьогодні зранку у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території — загорілися відходи з пластмасу та поліетиленова плівка. Полум’я поширилось на поруч розташовані будівлі, — зазначають у відомстві.

Вогонь частково пошкодив три будівлі, з них дві станції технічного обслуговування.

О 10.00 пожежу локалізовано, наразі триває її ліквідація, — зазначають у ДСНС. — Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об'єкти, а також гаражний кооператив.

На місці події працюють 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників.

Жертв та постраждалих, за попередніми даними, немає.