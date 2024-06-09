20 пілотів F-16 будуть готові до кінця року

https://racurs.ua/ua/n196150-20-ukrayinskyh-pilotiv-f-16-budut-gotovi-do-kincya-roku.html

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До кінця року буде підготовлено лише 20 пілотів винищувачів F-16 для Збройних сил України. Про це пише Politico.

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Видання наголошує, що повне забезпечення пілотами понад 80 літаків F-16, які має отримати Україна, триватиме ще півтора року.

У ВПС США офіційно заявили, що у них немає місць для підготовки більше ніж 12 пілотів за 2023−2024 роки. Данія підготує вісім пілотів до кінця року. А у Румунії лише тривають підготовчі заходи для початку навчання.

Це буде лише половина із 40 пілотів, необхідних для управління повною ескадрильєю із 20 літаків.

Тому українська влада вимагає від США та інших країн активізувати підготовку пілотів F-16.

Україна заявляє, що має 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в США. Проте, за словами трьох осіб, безпосередньо знайомих із запитом, адміністрація Байдена заявила Києву, що у її програмі в Аризоні немає місць для прийому понад 12 пілотних стажистів одночасно, — йдеться у статті.

У Данії та Румунії є аналогічна проблема з доступними місцями для навчання.

Тож очікується, що до кінця цього року лише 20 українських пілотів F-16 закінчать навчання, пише видання. Один із колишніх чиновників повідомив, що з такими темпами в України не буде повної ескадрильї підготовлених пілотів до кінця 2025 року.

Американські військові різних щаблів зараз наголошують, що F-16 мало що змінять у російсько-українській війні. Що спершу їхня місія обмежуватиметься збиттям ракет та дронів і що до лінії фронту вони не наближатимуться, адже там засоби російської РЕБ легко їх збиватимуть.

Утім, це правда лише для невеликої кількості літаків, стверджують співрозмовники видання. Якщо повна ескадрилья F-16 буде залучена в операції, скажімо, на Харківщині, розподіливши між собою завдання, то вони зможуть завдати ефективного ураження ворогу, зокрема й на його території.

У цьому чимало залежить і від ракет, які виділять для переданих Україні літаків, пише Politico. Зараз країни Заходу вже домовляються між собою, скільки ракет яка з них готова виділити Україні, щоб не спустошувати власні склади.