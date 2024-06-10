Вибори до Європарламенту розділили Німеччину майже за кордоном ФРН та НДР

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Вибори до Європарламенту розділили Німеччину майже за кордоном ФРН та НДР.

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Якщо подивитися на результати європейських виборів на карті, то одразу видно, що політично Німеччина розділена на дві частини, причому практично точно за межами колишньої НДР та ФРН.

У «старих» федеральних землях практично скрізь перемагає блок ХДС/ХСС, лише в деяких великих містах, таких як Гамбург, Кіль, Мюнстер, Гейдельберг чи Фрайбург, більшість виборців проголосували за «Зелених». Бремен, Бремерхафен та Херне залишаються останніми оплотами СДПН — там партія канцлера Олафа Шольца досі займає лідируючу позицію.

У «нових» федеральних землях практично вся карта забарвлена ​​у синій колір — партійний колір «Альтернативи для Німеччини». Винятком став Берлін та Потсдам, де більшість мешканців проголосували за «Зелених». Також в окрузі Айхсфельд у Тюрінгії найбільше набрав ХДС — інакше кордон за результатами голосування точно відповідав би колишньому кордону між ФРН та НДР.

Політичні аналітики говорять про те, що за результатами виборів до Європарламенту «Альтернатива для Німеччини» остаточно утвердилася як друга за силою партії у ФРН.

Хоча вона відстає від ХДС/ХСС на 14%, вона на два пункти випереджає партію канцлера СДПН і на чотири пункти — Зелених. На сході країни «АдГ» — найсильніша партія. Брандмауер, покликаний маргіналізувати «АдГ», провалився, — каже голова інституту вивчення громадської думки INSA Герман Бінкерт.

За даними Федеральної виборчої комісії, явка на минулих виборах становила 64,8% і досягла нового максимуму з моменту об'єднання Німеччини.

У Німеччині соціалісти Шольца посіли сумне третє місце (14%) після ультраправої проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (16,5%). На першому місці опозиційний консервативний Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС-ХСС, 29,5%).

Соціал-демократи цілком розгромлені, а Шольц давно чує заклики правоцентристів оголосити дострокові вибори. Зараз цього активно вимагає очільник Баварії Маркус Зьодер з ХСС.

Тим часом Австрійська ультраправа Партія свободи (FPÖ), якій вдалося стати найбільшою політичною силою в центральноєвропейській країні, підштовхує європейську політичну сім’ю «Ідентичність і демократія» (ID) повернути до своїх лав «Альтернативу для Німеччини». Про це повідомляє Euractiv.

Група ID за ініціативи Марін Лепен виключила AfD зі своїх лав в ЄП. Ле Пен побоювалася, що екстремістські погляди AfD можуть відштовхнути частину їхнього електорату.

В Австрійській Партії свободи (це також антиукраїнська партія) хочуть переконати Л Пен, що варто «пробачити» німецький правим популістам, і тоді група ID в Єворопарламенті розростеться до тризначної цифри (наразі це орієнтовно 58 законодавців).

AfD вигнали з ID після низки скандалів. Перший і другий номери виборчого списку AfD, Максиміліан Кра і Петр Бистрон, були звинувачені в отриманні грошей з росії через пропагандистську мережу, а сам Кра перебуває під слідством за підозрою в тісних зв’язках з Китаєм. Останньою краплею стало суперечливе інтерв’ю, яке Кра дав італійській La Repubblica у травні, де він заявив, що не кожен член нацистського SS за часів Третього Рейху був «автоматично злочинцем».