Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Фото: ОП

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача провів президент Володимир Зеленський у понеділок, 17 червня.

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Глава держави заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача Олександра Сирського, керівника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на всіх напрямках і на кордонах. Також звітували керівники усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби та СЗР. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Детальною, за його словами, була доповідь командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського, який розповів щодо всіх типів дронів — повітряних, наземних і морських. Звітував він і про всі типи завдань — від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike.

Глава держави наголосив, що даний напрям активно розвивається — зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Зеленський заявив, що Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі.

Також Зеленський розповів, що провів нараду за підсумками Саміту миру та підготовки наступних кроків.

Фактично зараз уже маємо попередній графік роботи на літні місяці. Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни і природньо, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо мир, — зазначив президент.

Нагадаємо, 17 червня в Одесі представили морський безпілотник Stalker 5.0, який має довжину близько 5 м, а ширину — 1,2 м. Дальність ходу цього БПЛА становить 600 км, у конфігурації камікадзе на борт можна встановити бойову частину масою 150 кг.