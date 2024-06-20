Міноборони запустило чат-бот «Армія+». Фото:

https://racurs.ua/ua/n196495-minoborony-zapuskaie-chat-bot-armiya.html

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Чат-бот «Армія+" запрацював в Україні.

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Новий чат-бот, який має стати консультантом для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин, створило Міністерство оборони України. Про це 20 червня повідомила прес-служба оборонного відомства.

Зазначається, що військові, їхні родини та цивільні можуть дізнатися в чат-боті про отримання статусу учасника бойових дій, проходження ВЛК, бронювання, рекрутинг, пільги, право на освіту, санаторне лікування, забезпечення житлом тощо.

Також сім’ї військових можуть дізнатися в чат-боті про грошове забезпечення в разі смерті військового, захоплення його в полон чи зникнення безвісти.

Чат-бот «Армія+" доступний за посиланням, а його юзернейм у Telegram — UAForces_bot. Він пропонує оперативні відповіді на низку запитань. Щоб отримати інформацію, потрібно активувати чат-бот (натиснути «Старт») й обрати відповідну категорію запитань.

Нагадаємо, днями в мобільному застосунку «Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ. У Міністерстві оборони наголосили, що електронний військово-обліковий документ у «Резерв+" має таку ж юридичну силу, як паперовий.