Румунія передасть Україні одну систему ППО Patriot

https://racurs.ua/ua/n196503-rumuniya-peredast-ukrayini-odnu-systemu-ppo-patriot.html

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Румунія надасть Україні систему ППО Patriot.

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Таке рішення 20 червня ухвалила Вища рада оборони під головуванням президента Клауса Йоганніса.

Цю передачу здійснюють з умови, що наша країна продовжить перемовини із союзниками, зокрема стратегічним партнером США, з метою отримання схожої чи аналогічної системи, яка закриє потреби захисту національного повітряного простору, — наголошується в заяві на сайті президента країни за підсумками засідання.

Крім того, США сьогодні оголосять про припинення поставок ЗРК Patriot іншим країнам, щоб надати системи Україні. Про це написала Financial Times із посиланням на джерела.

Серед європейських країн, які мають відкрите замовлення на системи Patriot є Польща, Румунія та Німеччина.

Джерела Financial Times кажуть, що про це чиновникам стало відомо ще тиждень тому, у четвер, коли президент США Джо Байден заявив на саміті G7 в Італії, що підтримав зобовʼязання про поставки Україні додаткових систем ППО.