Колишній медик збив російську крилату ракету з кулемета

Український боєць збив російську крилату ракету з кулемета.

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Збити ворожу ракету з кулемета — завдання надзвичайно складне. Але відповідальність та розуміння того, що життя багатьох людей залежить від тебе, роблять неможливе, — каже Сергій на псевдо Доктор Мом.

У Повітряних силах повідомили, що він несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. Вранці 12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала у бік Василькова на Київщину.

У цивільному житті Сергій працював медиком.

Отримавши команду «готовність», разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне — маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись, — згадує військовий.

Сергій зізнається, емоції у той момент — переповнювали. У те, що він дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки.