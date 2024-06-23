Польща готова закрити всі переходи на кордоні з білоруссю

https://racurs.ua/ua/n196584-polscha-gotova-zakryty-vsi-perehody-na-kordoni-z-bilorussu.html

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У Польщі думають над повним закриттям кордону з білоруссю — наразі вивчають, які наслідки це матиме для економіки та місцевих громад

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24 зазначив, що, наприклад, «фіни закрили прикордонні переходи з росією, і катання закінчилося».

Сікорський також підкреслив, що те, що відбувається на польському східному кордоні, «є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб».

Йдеться про мігрантів, які намагаються прорватися з білорусі до Польщі і які, зокрема, поранили польського прикордонника, у результаті чого він помер.

Нині на польсько-білоруському кордоні діють лише два пункти пропуску: «Кукурики» («Козловичі») для вантажних перевезень та «Тереспіль» («Брест») — для легкових автомобілів та автобусів.

Раніше, наприкінці травня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, навпаки, заявляв, що можливе відкриття КПП «Бобровники» на кордоні з білоруссю, закритий 10 лютого 2023 року. Але безпосередньо після цих слів стався новий виток мігрантської кризи, під час якої загинув польський військовослужбовець. Тому ці плани одразу стали неактуальними.