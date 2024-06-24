Українські прикордонники отримали від Німеччини вантажівки Mercedes Arocs, скріншот відео

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Німеччина посилила боєздатність українських прикордонних загонів бригадного типу, надавши сорок один великогабаритний транспортний засіб — вантажівки Mercedes Arocs.

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Про це сьогодні, 24 червня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Вантажівки голові Держприкордонслужби генерал-лейтенанту Сергію Дейнеко урочисто передав Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.