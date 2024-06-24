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Ракурс
Українські прикордонники отримали від Німеччини вантажівки Mercedes Arocs, скріншот відео

41 вантажівку передала Німеччина українським прикордонникам (ВІДЕО)

24 чер 2024, 13:33
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Німеччина посилила боєздатність українських прикордонних загонів бригадного типу, надавши сорок один великогабаритний транспортний засіб — вантажівки Mercedes Arocs.


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Про це сьогодні, 24 червня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Вантажівки голові Держприкордонслужби генерал-лейтенанту Сергію Дейнеко урочисто передав Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.

Завдяки цим вантажівкам буде покращена логістика на фронті, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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