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Українські прикордонники отримали від Німеччини вантажівки Mercedes Arocs, скріншот відео
41 вантажівку передала Німеччина українським прикордонникам (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196623-41-vantajivku-peredala-nimechchyna-ukrayinskym-prykordonnykam-video.htmlРакурс
Німеччина посилила боєздатність українських прикордонних загонів бригадного типу, надавши сорок один великогабаритний транспортний засіб — вантажівки Mercedes Arocs.
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Про це сьогодні, 24 червня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Вантажівки голові Держприкордонслужби генерал-лейтенанту Сергію Дейнеко урочисто передав Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.
Завдяки цим вантажівкам буде покращена логістика на фронті, — наголошують у ДПСУ.