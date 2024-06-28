США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до 8 систем Patriot, - Financial Times

https://racurs.ua/ua/n196759-ssha-izrayil-ta-ukrayina-vedut-peregovory-pro-postachannya-kyievu-do-8-system-patriot.html

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США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем Patriot.

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Про це повідомили у Financial Times.

Домовленість про передання Києву ЗРК Patriot обговорювалась на рівні міністрів і високопосадовців трьох країн, кажуть співрозмовники видання.

Ймовірно, домовленість стосуватиметься 8 батарей Patriot, яким вже понад 30 років, про виведення яких із експлуатації Ізраїль оголосив у квітні. Ці системи M901 PAC-2 старіші, ніж PAC-3, які зараз стоять на озброєнні в Україні.

Проте, аналітики, яких опитали журналісти FT, вказують, що PAC-2 повністю сумісні з PAC-3. До того ж Ізраїль має достатні запаси ракет-перехоплювачів до цих систем, які мають більший радіус дії і більшу боєголовку:

Це може зробити їх добре придатними для перехоплення російських винищувачів, які скидають руйнівні КАБи на українські міста і військові позиції з-за лінії фронту".

Ізраїльські ЗРК Patriot на озброєнні ЦАХАЛ перебувають 34 роки. Що для цієї категорії озброєння та військової техніки не є критичним, що чудово демонструє ефективна експлуатація ще старіших радянських ЗРК у ЗСУ, так і MIM-23 Hawk, які вже здебільшого зняті з експлуатації у більшості країн.

Водночас залишається питання кількості самих батарей Patriot, які можуть бути передані, пишуть у Defense Express. Зокрема західні ЗМІ пишуть, що мова йде про вісім батарей. Хоча, наприклад, у Military Balance вказана наявність лише чотирьох. Також невідомо, чи всі вони пройшли модернізацію Yahalom.

А загальна кількість батарей в Ізраїлі взагалі може не відповідати кількості ЗРК, які отримає Україна. Бо наразі єдиним робочим варіантом їх передачі залишається участь США. А це цілком може означати дуже заплутаний механізм, коли ізраїльська зброя замінить американську, а та вже піде до України. Також цілком вірогідно, що ізраїльські комплекси потрапивши до США спочатку будуть направлені на ремонт та модернізацію.