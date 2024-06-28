Греція запровадила шестиденний робочий тиждень

https://racurs.ua/ua/n196766-u-greciyi-zaprovadyly-6-dennyy-robochyy-tyjden.html

Ракурс

Від першого липня чимало робітників у Греції муситимуть працювати довше. Хоча 40-годинний робочий тиждень досі офіційно закріплений у трудовому законодавстві, роботодавцям дозволили зобов’язувати працівників працювати додаткові дві години на день.

.

Про це повідомляє DW.

Після 15 років рецесії та трьох пакетів фінансової допомоги, наданих ЄС за жорстких умов, грецький уряд вирішив вдатися до збільшення робочих годин.

З липня працівники у приватних секторах промисловості, торгівлі, сільського господарства та частково сфери обслуговування, а також приватні бізнеси, що функціонують цілодобово, працюватимуть 48 годин на тиждень, якщо роботодавці вважатимуть за потрібне. За шостий день має виплачуватися надбавка у розмірі 40% денного заробітку.

Теоретично робітники мають погоджуватися на довші години добровільно. Але на практиці на багатьох підприємствах їх змушують працювати понаднормово без компенсації.

Цей законопроєкт назавжди знищить п’ятигодинний робочий тиждень, — вважає професор Аріс Казарос, фахівець із трудового права. — Коли справа доходить до особистих переговорів, роботодавець має абсолютно всі козирі й може диктувати практично будь-які умови, за винятком мінімальних прав, передбачених трудовим законодавством.

При цьому контроль за дотриманням умов праці явно не в пріоритеті консервативного уряду Кіріакоса Міцотакіса.

Навіть перед запровадженням шестигодинного тижня греки, за даними Євростату, працюють довше, ніж інші робітники в Євросоюзі: у середньому 41 годину на тиждень.

Водночас плата, яку вони за це отримують, вважається низькою за європейськими стандартами. Мінімальна зарплатня становить 830 євро, і Греція за цим показником посідає 15-те місце серед країн ЄС. А за купівельною спроможністю греки — другі з кінця.

На ринку праці у Греції спостерігається дефіцит кваліфікованої робочої сили. Новий закон означає, що праця стане для роботодавців дешевшою, і вони не будуть мотивовані наймати більше робітників.

На додачу, зауважує Казарос, довші години підвищують ризики на промисловому виробництві. Торік під час робочих інцидентів загинуло 179 працівників — на противагу 104 у попередньому році.

Радше за все, маючи низькі зарплати та шестигодинний тиждень удома, греки їхатимуть працювати за кордон. Так, усе менше людей погоджуються працювати в туризмі, порівнюючи умови праці у цьому секторі з рабовласництвом. Зараз сезонні працівники на популярних островах, таких як Міконос і Санторіні, працюють сім днів на тиждень — без вихідних. Нерідко такі працівники ділять кімнату з десятьма іншими.

Це відбувається на тлі протилежного тренду в європейських країнах, де профспілки борються за запровадження 35-годинного робочого дня, або чотириденного тижня зі збереженням тієї ж зарплатні. Натомість компанії закликають наймати більше робітників. Дослідження свідчать, що така модель підвищує продуктивність і бажання працювати.