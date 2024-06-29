60% виборців хочуть іншого кандидата замість Байдена

https://racurs.ua/ua/n196807-60-vyborciv-hochut-inshogo-kandydata-zamist-baydena.html

Ракурс

60% виборців хочуть іншого кандидата замість Джозефа Байдена. Про це свідчить опитування Morning Consult Його оприлюднили 29 червня на сайті аxios.com.

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Результати опитування 2 тис. 68 респондентів повторюють закулісні обговорення демократів щодо перспективи заміни Байдена як кандидата від їхньої партії.

Також раніше невизначені виборці після дебатів тепер роблять свій вибір переважно на користь Дональда Трампа.

Президентські дебати зазвичай мають обмежений вплив на виборця. Але Байден і Трамп мають напружену боротьбу. Результат виборів, вірогідно, вирішать лише тисячі голосів у кількох хитких штатах. Обом кандидатам необхідно завоювати відносно невелику кількість невизначених виборців.

Журнал Time присвятив обкладинку нового номеру дебатам у США.

На ній чинний президент Джо Байден йде за межі сторінки. На тлі видно напис «Паніка».

У дописі з анонсом нового номеру у соцмережі Х йдеться:

«Справи кепські». Демократи панікують через виступ Джо Байдена на дебатах — і що ж буде далі".

У New York Times закликали Байдена не балотуватися на другий термін після «дебатів» із Трампом.

У газеті зазначають, що «Байден вже не та людина, якою вона була чотири роки тому», коли здобув перемогу над Трампом у 2020 році.

Байден визнав свій поганий виступ на дебатах, але заявив, що іти не планує.

Під час звернення до прихильників Байден визнав, що справді в похилому віці й не так добре бере участь у дебатах, як раніше.

Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду, — сказав президент США.

Він додав, що знає, як «виконувати роботу» американського президента, а «коли тебе збивають з ніг, ти піднімаєшся».

Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі, — наголосив президент США.

Виступ Байдена на дебатах із Трампом напередодні в Демократичній партії сприйняли переважно негативно. Під час дебатів голос президента США часто був хрипким, що Білий дім пізніше пояснив застудою. Також часом Байден втрачав хід думок або не міг чітко сформулювати свою думку.

Хто замість Джозефа

The Washington Post називає 10 кандидатів від демократів, які могли б кинути виклик Трампу замість Джо Байдена.

Видання зауважує, що це буде складна місія, адже знадобиться згода самого Байдена, до того ж, невідомо, чи спрацює заміна.

Однак ці імена називалися як «альтернативні кандидати» ще до того, як Байден оголосив про намір балотуватися знову.

Камала Гарріс

Перша темношкіра жінка на посаді віцепрезидента була б подарунком для партії, яка намагається зберегти традиційну перевагу серед темношкірих виборців.

Проблема в тому, що Гарріс так само непопулярна, як і Байден. А її власна президентська кампанія у 2020 році пройшла невдало.

Гретхен Вітмер

Губернатор Мічигану очолює дуже важливий для демократів «хиткий» штат на Середньому Заході.

Вона має високу підтримку в рідному штаті (54−61%), досвід і більшу популярність на національному рівні, ніж багато інших губернаторів-демократів.

Піт Буттіджич

Якщо партія шукає антитезу нездатності Байдена донести меседжі проти Трампа, то це Буттіджич. Його перепалки з ведучими Fox News і республіканцями на слуханнях у Конгресі часто широко поширюються в демократичних колах, — йдеться у матеріалі.

Втім, його кандидатура не користується популярністю серед темношкірих виборців.

Джош Шапіро

Губернатор Пенсильванії досить популярний у важливому для демократів штаті.

Згідно з цьогорічним опитуванням, він подобається трьом із десяти прихильників Трампа.

Але Шапіро здебільшого розглядається як варіант на 2028 рік.

Джаред Поліс

Губернатор Колорадо і колишній конгресмен має деякі з тих самих чеснот, що й Шапіро.

І чітко висловив зацікавленість у тому, щоб одного дня вийти на загальнонаціональний рівень.

Гевін Ньюсом

Важко уявити, щоб партія вирішила, ніби губернатор Каліфорнії і колишній мер Сан-Франциско — підходяща кандидатура. Республіканці будуть тільки раді балотуватися проти нього, вказуючи на проблеми міста зі злочинністю", — зазначається в матеріалі.

Рафаель Г. Варнок

Сенатор від Джорджії вже двічі за короткий час переміг у ключовому хиткому штаті.

Кампанія Ворнока у 2022 році, зокрема, розглядалася як дорожня карта того, як демократи можуть балотуватися у 2024-му.

Мішель Обама

Є найпопулярнішою колишньою першою леді в Америці та незмінно подобається переважній більшості американців.

Але Обама заявила, що не зацікавлена в тому, щоб балотуватися, крім того, вона має суперечності із командою Байдена.

Видання називає висування Обами «аварійним варіантом».

Емі Клобучар

Сенатор від Міннесоти мала б усі шанси, якби демократи шукали кандидата з багатьма тими ж характеристиками, що й у Байдена, за винятком проблеми віку.

Клобучар має сильний електоральний послужний список у своєму штаті. Але в неї досі дуже обмежений загальнонаціональний профіль.

Енді Бешир

Губернатор Кентуккі у 2023 році переобрався на посаду в «червоному» (республіканському) штаті.

Бешир подобається як республіканцям, так і демократам, однак незрозуміло, як він діятиме з ліберальним базовим електоратом.