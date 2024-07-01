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Ракурс
Долар по 46 грн - коли курс в Україні сягне такої позначки

Долар по 46 грн — коли курс в Україні сягне такої позначки

1 лип 2024, 09:39
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Схвалену у пʼятницю, 28 червня, урядом Бюджетну декларацію на 2025−2027 рік опублікував у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.


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Її мали подати у Раду ще місяць тому, але уряд ще додатково провів консультації з донорами (тому її схвалили в день засідання МВФ).

Нардеп наводить основні макроекономічні показники, за якими житиме Україна найближчі роки.

Реальний ВВП:

  • 2025: +2,7%
  • 2026: +7,5%
  • 2027: +6,2%

Курс гривні:

  • 2025: 45 грн /дол
  • 2026: 46,5 грн / дол
  • 2027: 46,4 грн / дол

Дефіцит бюджету:

  • 2025: 18,2%
  • 2026: 10,3%
  • 2027: 6,7%

Фінансування бюджету (борги та гранти):

  • 2025: 1,53 трлн грн
  • 2026: 1,04 трлн грн
  • 2027: 786,5 млрд грн

Видатки на безпеку та оборону:

  • 2025: 2,2 трлн грн
  • 2026: 1,6 трлн грн
  • 2027: 1,5 трлн грн

Мінімальна заробітна плата у 2025 буде 8000 тис грн.

По податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025— 2027 роки в обсязі близько +340 млрд. грн щороку. Ще раз- кожен рік плюс 340.

ПДВ в декларації залишається незмінним: 20% весь час до 2027-го.

Хочуть відновити Дорожній фонд. Там спочатку у 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн.

Боргове навантаження до 2027 мають знизити до 90%.

Фінансове забезпечення підготовки та проведення всіх чергових виборів буде забезпечено після закінчення воєнного стану в Україні.

Джерело: Ракурс


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