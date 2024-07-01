Долар по 46 грн - коли курс в Україні сягне такої позначки

https://racurs.ua/ua/n196853-dolar-po-46-grn-koly-kurs-v-ukrayini-syagne-takoyi-poznachky.html

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Схвалену у пʼятницю, 28 червня, урядом Бюджетну декларацію на 2025−2027 рік опублікував у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

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Її мали подати у Раду ще місяць тому, але уряд ще додатково провів консультації з донорами (тому її схвалили в день засідання МВФ).

Нардеп наводить основні макроекономічні показники, за якими житиме Україна найближчі роки.

Реальний ВВП:

2025: +2,7%

2026: +7,5%

2027: +6,2%

Курс гривні:

2025: 45 грн /дол

2026: 46,5 грн / дол

2027: 46,4 грн / дол

Дефіцит бюджету:

2025: 18,2%

2026: 10,3%

2027: 6,7%

Фінансування бюджету (борги та гранти):

2025: 1,53 трлн грн

2026: 1,04 трлн грн

2027: 786,5 млрд грн

Видатки на безпеку та оборону:

2025: 2,2 трлн грн

2026: 1,6 трлн грн

2027: 1,5 трлн грн

Мінімальна заробітна плата у 2025 буде 8000 тис грн.

По податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025— 2027 роки в обсязі близько +340 млрд. грн щороку. Ще раз- кожен рік плюс 340.

ПДВ в декларації залишається незмінним: 20% весь час до 2027-го.

Хочуть відновити Дорожній фонд. Там спочатку у 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн.

Боргове навантаження до 2027 мають знизити до 90%.

Фінансове забезпечення підготовки та проведення всіх чергових виборів буде забезпечено після закінчення воєнного стану в Україні.