Рішення, яке дозволить Україні уражати ворожі літаки на аеродромах на території країни-агресора західною зброєю, готують і ухвалять

https://racurs.ua/ua/n196995-kuleba-dozvil-byty-po-rosiyskyh-aerodromah-zahidnou-zbroieu-gotuut-ta-uhvalyat.html

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Рішення, яке дозволить Україні уражати ворожі літаки на аеродромах на території країни-агресора західною зброєю, готують і ухвалять.

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Про це заявив у розмові з литовським виданням LRT міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Для зміни тенденції на фронті і в ситуації з авіаударами окупантів по території України є багато компонентів і багато рішень, які необхідно прийняти.

Деякі з них залежать від нас, і ми приймаємо ці рішення. Деякі рішення приймаються нашими партнерами, і вони також схильні розуміти, що ці рішення потрібно приймати, — висловився він.

Але якщо мені довелося назвати два головних рішення, які необхідно прийняти, щоб переломити цю тенденцію, я б назвав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі. Це справжня болюча точка наших Сухопутних військ, — каже глава МЗС.

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