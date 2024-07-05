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Рішення, яке дозволить Україні уражати ворожі літаки на аеродромах на території країни-агресора західною зброєю, готують і ухвалять

Кулеба: Дозвіл бити по російських аеродромах західною зброєю, готують та ухвалять

5 лип 2024, 11:06
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Рішення, яке дозволить Україні уражати ворожі літаки на аеродромах на території країни-агресора західною зброєю, готують і ухвалять.


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Про це заявив у розмові з литовським виданням LRT міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Для зміни тенденції на фронті і в ситуації з авіаударами окупантів по території України є багато компонентів і багато рішень, які необхідно прийняти.

Деякі з них залежать від нас, і ми приймаємо ці рішення. Деякі рішення приймаються нашими партнерами, і вони також схильні розуміти, що ці рішення потрібно приймати, — висловився він.

Але якщо мені довелося назвати два головних рішення, які необхідно прийняти, щоб переломити цю тенденцію, я б назвав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі. Це справжня болюча точка наших Сухопутних військ, — каже глава МЗС.

Кулеба також наголошує:

Що стосується рішень, які дозволять знищити російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Отже, ми над цим працюємо. Я впевнений, що ці рішення будуть прийняті. Це лише питання часу.

Джерело: Ракурс


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