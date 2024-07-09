рф вдарила ракетами по підприємствах у Вільнянську та на Полтавщині

Ворог влучив ракетою у промисловий об’єкт на Полтавщині. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n197138-rf-vdaryla-raketamy-po-pidpryiemstvah-u-vilnyansku-ta-na-poltavschyni.html

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Російська армія 9 липня завдала ракетного удару по Полтавській та Запорізькій областях.

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На території Полтавщини були зафіксовані влучання у промисловий об'єкт. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив у Telegram.

Також під ударом було місто Вільнянськ у Запорізькій області. Тут російські ракети прямим влучанням знищили найбільші підприємства міста. Запорізька ОВА у Facebook поінформувала про двох поранених чоловіків. Один із них перебуває у стані середньої важкості.

Також було понівечене підприємство, яке спеціалізувалося на виготовленні палетів та брикетів. Тут на робочому місці нікого не було, тож ніхто і не постраждав.

Нагадаємо, 9 липня російські загарбники завдали ударів по Краматорську. Окупанти влучили у дев’ятиповерхівку й пошкодили ще дві багатоповерхівки. Троє людей дістали поранення. Серед поранених є шестирічна дитина, яка дістала легке ушкодження. Одна доросла особа перебуває у важкому стані.