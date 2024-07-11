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Ракурс
Пожежа спалахнула у знаменитому Руанському соборі. Фото:

Пожежа спалахнула у знаменитому Руанському соборі у Франції (ВІДЕО)

11 лип 2024, 15:49
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Пожежа в знаменитому Руанському соборі у Франції сталася сьогодні, 11 липня.


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Загорівся один зі шпилів готичного собору. У Міністерстві культури Франції повідомили, що займання було викликане «неправильним поводженням» на місці реставрації металевого шпиля собору. Попередньо відомо, що спалахнули будівельні риштування, в основному, захисні брезенти. Про це повідомило видання Le Figaro.

За словами, мера міста Ніколя Майєр-Россіньоля, походження пожежі поки невідоме.

Загорілася вершина шпиля, який зроблений не з дерева, а з металу. Його ремонтують з початку 2024 року. Для гасіння пожежі мобілізували усі державні ресурси.

Як відомо, Руанський собор — одна з найвидатніших пам’яток архітектури Франції. Його спорудили ще у 1030 році у готичному стилі. З 1876 до 1880 року цей собор був найвищою будівлею світу, маючи висоту 151 метр. Під час Другої світової війни собор розбомбили, але потім відбудували.

Нагадаємо, у червні в Греції сталася масштабна пожежа на єдиному на острові Гідра сосновому лісі. Виявилося, що екіпаж 55-метрової яхти Persefoni запалили на борту феєрверк, щоб розважити пасажирів. Іскри від феєрверка й спричинили пожежу.

Джерело: Ракурс


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