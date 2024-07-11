рф не братиме участь у другому Саміті миру. Фото:

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російська федерація не збирається брати участь у другому Саміті миру щодо врегулювання ситуації в Україні.

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Місце другого саміту поки не визначено. Однак у Москві вже заявили, що «географія не має важливого значення, а важливий зміст, з яким все цілком зрозуміло». Українську Формулу миру агресор вважає «тупиковою та ультимативною». Про це заявив заступник глави МЗС рф Михайло Галузін, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних самітах брати участь не збираємося, — зазначив він.

У Москві також поскаржилися на «свідоме ігнорування інших ініціатив» закінчення війни в Україні. Також там вважають, що другим Самітом Україна та її союзники хочуть «реабілітуватися» за нібито провал у Швейцарії.

Нагадаємо, 11 липня агентство Bloomberg поінформувало, що Київ хоче скликати другий Саміт миру за участі росії до виборів у США, котрі мають відбутися у листопаді цього року.

Перший Саміт миру відбувся у червні у Швейцарії, у ньому взяли участь 100 країн та міжнародних організацій. Підсумковий документ Саміту зібрав підписи вже 90 країн.