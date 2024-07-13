Україна та кілька інших країн Східної Європи перебувають в епіцентрі температурної аномалії

https://racurs.ua/ua/n197232-ukrayina-ta-kilka-inshyh-krayin-shidnoyi-ievropy-perebuvaut-v-epicentri-temperaturnoyi-anomaliyi.html

Ракурс

Сильна і тривала хвиля спеки накрила Східну Європу та Балкани, де температура сягає і перевищує 40−42°C. Очікується, що максимальні температури протягом наступних семи днів перевищать 42−44°C (на 10−12°C вище середнього показника 1991−2020 рр.) у багатьох частинах Балкан, включаючи Грецію.

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Climatebook пише, що очікується, що протягом наступних 10 днів у вищезазначених регіонах будуть побиті сотні як місячних, так і абсолютних температурних рекордів.

На додаток до дуже високих максимальних температур опівдні, високі температури збережуться і вночі, де в багатьох районах, особливо у великих міських центрах, температура не опуститься нижче 28−30°C, що збільшить теплове навантаження, особливо для вразливих груп населення.

Мапа, яку опублікували кліматичні дослідники, вказує, що Україна страждає від спеки чи не найбільше (чим темніший колір — тим більша різниця між звичною температурою повітря для вказаного регіону).

Раніше синоптики повідомляли, що зниження температур в Україні варто очікувати приблизно за тиждень.

Спека до 40 градусів Цельсія охопила не лише Україну, а й центральну та південну частину Європи.

Так, в Італії, Румунії та інших країнах влада попереджає про необхідність дотримуватися обережності, пити багато води і не виходити на вулицю в найспекотніші години дня, пише Euronews.

У четвер уряд Італії оголосив «червоний» рівень тривоги в семи містах, переважно в центральних районах країни, а також у столиці Римі та Трієсті на північному сході. Спека посилюється вологістю і може вплинути як на здорових людей, так і на тих, у кого є проблеми зі здоров’ям, попереджає влада.

Аналогічні попередження було випущено в сусідній Хорватії, а також на сході та півдні країни. На головному туристичному курорті Хорватії, південному місті Дубровнику на Адріатичному морі, вже на світанку було зафіксовано 28 градусів за Цельсієм.

Цього тижня були зареєстровані лісові пожежі в Албанії, недалеко від кордону з Грецією, а також у Боснії та Італії. У четвер кілька пожеж вирували в південному грецькому районі Коринф і на східному острові Лесбос в Егейському морі.

У четвер було випущено попередження для регіону навколо столиці Афін та інших частин центральної Греції, а в п’ятницю аналогічне попередження було випущено для північного сходу країни.

За словами метеорологів, у великих містах, де від розпеченого бетону виходить жар, а асфальт розм’якшується під ногами, температура була навіть вищою, ніж офіційно заявлено.

Температуру вище 40 градусів фіксують у деяких частинах Албанії, Північної Македонії та Сербії.

У столиці Чехії Празі, де в середу температура сягнула 34 градусів, а в четвер трохи знизилася, міський зоопарк використовував десять тонн льоду, щоб забезпечити тваринам таке необхідне полегшення.

У столиці Румунії Бухаресті у вівторок і середу вуличні термометри показували 42 градуси, хоча офіційні показники були на кілька градусів нижчими.

Що стосується України, то за прогнозами синоптиків, високі температури протримаються приблизно до 20 липня. Наприклад, сьогодні, 12 липня, у країні очікується спека від 31 до 42 градусів (найвища температура — у південних областях).

Всесвітня метеорологічна організація та організація ЄС «Коперник» раніше попереджали, що Європа — континент, який найшвидше нагрівається, що призводить до руйнівних наслідків для здоров’я, оскільки температура зростає приблизно удвічі швидше, ніж у середньому по світу.