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Італійська лідерка Мелоні прокоментувала миротворчі вояжі Орбана
Італійська лідерка Мелоні прокоментувала миротворчі вояжі Орбанаhttps://racurs.ua/ua/n197234-italiyska-liderka-meloni-prokomentuvala-myrotvorchi-voyaji-orbana.htmlРакурс
Італійська лідерка Джорджія Мелоні прокоментувала миротворчі вояжі угорського колеги Віктора Орбана.
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Якби це були ініціативи, які могли б принести якийсь проблиск миру і дипломатії, я б не бачила у цьому нічого поганого, — так прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, відповідаючи на питання Agenzia Vista про доцільність поїздки до Москви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Проблема в тому, що коли ви йдете і даєте цей сигнал, а наступного дня це призводить до бомбардування лікарні, мені здається, що це, на жаль, свідчить про відсутність готовності до діалогу з боку путінської росії.
Партія Орбана «Фідес» після чергових виборів до Європарраменту сформувала в ньому групу «Патріоти за Європу». Вона посунула на четверте місце за чисельністю депутатів правоконсервативну групу «Європейські консерватори і реформатори» (ЄКР).
До складу останньої входять націонал-консервативна польська опозиційна партія «Право і справедливість» (ПіС) та італійська партія «Брати Італії» (Fratelli d’Italia), яку очолює прем'єр-міністерка Італії Мелоні і яка вважається неформальною лідеркою ЄКР.
За офіційними даними Європарламенту, до складу фракції ЄКР входить 78 євродепутатів.
Нагадаємо, що Орбан у липні оголосив про свою так звану миротворчу акцію — він побував у Києві, Москві, Пекіні та зустрівся з екс-президентом США Дональдом Трампом.
Швеція та ще кілька європейських країн оголосили акцію протесту проти переговорів Орбана з путінимє
Швеція і ще кілька європейських країн вирішили знизити рівень своєї участі в міністерських нарадах, організованих Угорщиною як тимчасовим головою Європейського Союзу. У заяві уряду Швеції йдеться про те, що нещодавня зустріч Віктора Орбана з путіним є неприпустимою.
Дії Угорщини завдають шкоди союзу і мають спричинити наслідки для Будапешта. Тому Швеція не бере участі на політичному рівні в неформальних урядових нарадах, запланованих на липень, — заявила Джессіка Розуолл, шведський міністр у справах ЄС.
За словами Розуолл, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща будуть представлені на нарадах державними чиновниками нижчого рівня. Вона додала, що ще кілька країн ЄС обговорюють подібні кроки.
Головування Угорщини в Євросоюзі на основі ротації триватиме пів року, до 31 грудня.