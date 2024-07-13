Італійська лідерка Мелоні прокоментувала миротворчі вояжі Орбана

https://racurs.ua/ua/n197234-italiyska-liderka-meloni-prokomentuvala-myrotvorchi-voyaji-orbana.html

Ракурс

Італійська лідерка Джорджія Мелоні прокоментувала миротворчі вояжі угорського колеги Віктора Орбана.

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Якби це були ініціативи, які могли б принести якийсь проблиск миру і дипломатії, я б не бачила у цьому нічого поганого, — так прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, відповідаючи на питання Agenzia Vista про доцільність поїздки до Москви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Проблема в тому, що коли ви йдете і даєте цей сигнал, а наступного дня це призводить до бомбардування лікарні, мені здається, що це, на жаль, свідчить про відсутність готовності до діалогу з боку путінської росії.

Партія Орбана «Фідес» після чергових виборів до Європарраменту сформувала в ньому групу «Патріоти за Європу». Вона посунула на четверте місце за чисельністю депутатів правоконсервативну групу «Європейські консерватори і реформатори» (ЄКР).

До складу останньої входять націонал-консервативна польська опозиційна партія «Право і справедливість» (ПіС) та італійська партія «Брати Італії» (Fratelli d’Italia), яку очолює прем'єр-міністерка Італії Мелоні і яка вважається неформальною лідеркою ЄКР.

За офіційними даними Європарламенту, до складу фракції ЄКР входить 78 євродепутатів.

Нагадаємо, що Орбан у липні оголосив про свою так звану миротворчу акцію — він побував у Києві, Москві, Пекіні та зустрівся з екс-президентом США Дональдом Трампом.