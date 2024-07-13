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Ракурс
За добу на фронті понад 140 зіткнень, ворога вибили з Сотницького Козачка

За добу на фронті понад 140 зіткнень, ворога вибили з Сотницького Козачка

13 лип 2024, 09:00
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Сили оборони України вибили противника з Сотницького Козачка на Харківщині.


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Про це повідомили у Deep State. Водночас ворог просунувся біля Воздвиженки, Юріївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій. Тривають бої в Урожайному та Красногорівці.

У вечірньому зведенні Генштабу повідомлялося, що станом на 22.00 12 липня за добу на фронті відбулося 136 бойових зіткнень.

Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Про те, що триває пекло поруч з Новоселівкою Першою і вже у самому селі, повідомив воєнний кореспондент Богдан Мирошников.

Ворог всіма силами та способами намагається прорватися до автошляху, що веде з села до Желанного.

У випадку перерізання дороги, ситуація різко погіршиться.

Так, є ще шлях на Межеве-Комишівку, вже на західному березі р. Вовча, але він проходить паралельно першій дорозі, приблизно в 1 км від неї.

Тому це все буде ненадійним, і найкраще — утримувати основний шлях стільки, скільки можливо. Але все впирається саме в можливості. Наразі окупант атакує у лобову на саме село з півночі. Мав успіхи. Тиск дуже сильний. Треба дивитися на готовність ворога вводити свіжі резерви, які передбачалися вже для геть інших операцій, щонайменше оперативно-тактичного характеру. Цим і буде обумовлений подальший розвиток подій, — написав український військкор.

Джерело: Ракурс


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