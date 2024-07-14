Ворог окупував Урожайне, на Покровському напрямку 40 штурмів, всього на фронті за добу 60 боїв

https://racurs.ua/ua/n197267-vorog-okupuvav-urojayne-na-pokrovskomu-napryamku-40-shturmiv-vsogo-na-fronti-za-dobu-60-boyiv.html

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Ворог окупував Урожайне та просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

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Про це повідомив паблік Deep State.

За даними Генерального штабу, упродовж минулої доби, 13 липня, зафіксовано 160 бойових зіткнень.

Рашисти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 71 авіаудар із використанням 122 КАБів. Крім цього, ворог здійснив понад 4 тис. 500 обстрілів, з них 140 — із реактивних систем залпового вогню.

Український воєнкор Денис Мирошников пише, що Часів Яр продовжує показувати дуже умовну «стабільність»:

У тому плані, що ворог стримується і в Часіку, і південніше, і північніше нього вздовж каналу.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Побєди, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 18 штурмів наших позицій неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

На думку Мирошникова, окупант «занадто розпорошив власні підрозділи та резерви»: замість концентрації на одній ділянці, вони продовжують активно діяти на чотирьох (покровський, курахівський, торецький, часівярський напрямки).