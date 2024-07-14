Чим небезпечний російсько-китайський союз, пише Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n197291-chym-nebezpechnyy-rosiysko-kytayskyy-souz-pshe-bloomberg.html

Ракурс

Зближення росії та Китаю почалося у 2003 році після американської операції в Іраку та повалення режиму Саддама Хусейна. Воно посилилося після фінансової кризи 2008 року, спровокованої недоліками банківської системи США.

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Обидві ці події ознаменували втрату довіри до політичної та економічної моделі, запропонованої американцями. Після того, як росія окупувала Крим у 2014 році та пішла на розрив із Заходом, процес посилився. Обидві країни вважають, що наявний світовий порядок вигідний лише США та їхнім союзникам, тому слід добиватися його переділу, йдеться у статті, опублікованій на сайті Bloomberg.

росія постачає Китаю нафту, газ та сучасні збройові системи, а Китай став головним постачальником продукції, яку росію позбавив Захід після вторгнення в Україну.

Російсько-китайський союз викликає на Заході велике занепокоєння ще й через агресивні плани КНР щодо Тайваню. Водночас Москва і Пекін витрачають на військові потреби величезні суми, які не поступаються американським видаткам на оборону, і все це не може не викликати серйозної стурбованості у США, Японії та їхніх союзників.