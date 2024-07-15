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Візит Моді до Москви допоміг призупинити "сповзання" росії в обійми Китаю
Візит Моді до Москви допоміг призупинити «сповзання» росії в обійми Китаюhttps://racurs.ua/ua/n197316-vizyt-modi-do-moskvy-dopomig-pryzupynyty-spovzannya-rosiyi-v-obiymy-kytau.htmlРакурс
Візит індійського прем'єра Моді до Москви допоміг призупинити «сповзання» росії в обійми Китаю.
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Про це повідомило видання South China Morning Post.
росія перебуває в дуже вразливому становищі. Вона веде війну, і її залежність від Китаю буде тільки зростати. Це жах для Індії, яка повинна протистояти Китаю на своїх кордонах, і для цього їй потрібна російська підтримка, — вважає професор міжнародних відносин у Королівському коледжі Лондона Харш Пант.
Зокрема, він вказує на залежність Індії від російської зброї — більш як половина озброєнь та оборонного обладнання Індії мають російське походження.
Зараз країна намагається переорієнтуватися на закупівлі озброєнь на Заході, однак «Делі десятиліттями залежав від російської зброї».
Пант зауважує, що попри співпрацю з росією, в Індії «не бачать розриву відносин із Заходом».
Багато з того, що робив Моді в росії, мало відношення до Китаю, а не до Заходу, — додає експерт.
8 липня, у день звірячого ракетного нападу рф на Київ, Дніпро та інші міста України прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вирушив з візитом до росії.
Як повідомляють індійські ЗМІ, в першу чергу поїздка була спрямована на посилення відносин Москви та Нью-Делі на тлі зростаючої співпраці рф та Китаю.
Мета Індії — підкреслити, що індійсько-російські відносини є важливими, і гарантувати, що зростаючі відносини путіна з Китаєм не вплинуть на зв’язки з Нью-Делі, — сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» Чинтамані Махапатра, засновник Інституту індо-тихоокеанських досліджень Калінги.
Водночас аналітики не вважають, що під час зустрічі політиків буде досягнуто якихось проривних домовленостей. Візит Моді є скоріше символічним і має на меті підтримувати існуючі умови в оборонній та енергетичній сфері.
Моді вирушив до Москви вперше з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну.