Візит Моді до Москви допоміг призупинити "сповзання" росії в обійми Китаю

https://racurs.ua/ua/n197316-vizyt-modi-do-moskvy-dopomig-pryzupynyty-spovzannya-rosiyi-v-obiymy-kytau.html

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Візит індійського прем'єра Моді до Москви допоміг призупинити «сповзання» росії в обійми Китаю.

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Про це повідомило видання South China Morning Post.

росія перебуває в дуже вразливому становищі. Вона веде війну, і її залежність від Китаю буде тільки зростати. Це жах для Індії, яка повинна протистояти Китаю на своїх кордонах, і для цього їй потрібна російська підтримка, — вважає професор міжнародних відносин у Королівському коледжі Лондона Харш Пант.

Зокрема, він вказує на залежність Індії від російської зброї — більш як половина озброєнь та оборонного обладнання Індії мають російське походження.

Зараз країна намагається переорієнтуватися на закупівлі озброєнь на Заході, однак «Делі десятиліттями залежав від російської зброї».

Пант зауважує, що попри співпрацю з росією, в Індії «не бачать розриву відносин із Заходом».

Багато з того, що робив Моді в росії, мало відношення до Китаю, а не до Заходу, — додає експерт.

8 липня, у день звірячого ракетного нападу рф на Київ, Дніпро та інші міста України прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вирушив з візитом до росії.