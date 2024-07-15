Нардепу з президентської фракції повідомили про підозру

https://racurs.ua/ua/n197320-nardepu-z-prezydentskoyi-frakciyi-povidomyly-pro-pidozru.html

Ракурс

Народного депутата Миколу Задорожнього підозрюють у проханні надати хабар за неперешкоджання у проведенні ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

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Як повідомляють НАБУ і САП, так званий відкат становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% мали бути передані правоохоронцям, аби ті «заплющили очі» на порушення. За даними слідства, загалом йдеться про суму 3,4 млн грн.

Задорожній виграв вибори в окрузі № 162 на Сумщині. Він піарився на будівництві водогону у Чупахівській громаді на Охтирщині, пишуть у Центрі протидії корупції.

Депутат заявляв, що зробив звернення до правоохоронних органів, «аби процес освоєння коштів спеціального фонду був чесний і прозорий».

До виборів Задорожній був шоуменом та ведучим. Працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95.

У вересні 2022 року депутат Задорожній втрапив у скандал. Він приїхав на Сумщину у светрі з великим логотипом V. Схожий знак наносили на російську техніку, яка вдерлася в Україну, в тому числі на Сумщину, у 2022 році.

Задорожній очолює Тимчасову слідчу комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій. Її створили у травні цього року. Комісія працюватиме протягом року.