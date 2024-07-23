Гарріс набрала достатньо голосів делегатів для висування кандидатом у президенти США від Демократичної партії

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Віце-президент США Камала Гарріс отримала достатню підтримку серед делегатів від Демократичної партії, які голосуватимуть за її висування. Про це підтвердило джерело Reuters у кампанії демократів.

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Підтримку Харріс висловили щонайменше 2 тис. 668 делегатів, а для схвалення її кандидатури у першому турі потрібні голоси 1 тис. 976 однопартійців.

Сама Камала Гарріс виступила перед виборчим штабом й назвала виборчу кампанію демократів «американськими гірками» та зізналася, що відчуває змішані емоції від виходу Байдена з перегонів.

Associated Press наводить дані, згідно з якими підтримку їй висловили щонайменше 2579 делегатів. CNN не наводить точну кількість делегатів, але вказує, що їх значно більше, ніж 1976. Свої підрахунки телеканал зробив на підставі публічних заяв про підтримку Харріс та розмови з делегатами.

Голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Харрісон повідомив, що демократи оберуть свого кандидата в президенти під час онлайн-голосування до 7 серпня. Точну дату ще не призначено.

Гарріс всього за добу встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію. Вона зібрала понад 80 мільйонів доларів за перші 24 години після того, як Джо Байден вийшов з виборчої кампанії та підтримав її як кандидатку від Демократичної партії.