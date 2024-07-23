Безпілотники атакували поромне судно в порту «Кавказ»

https://racurs.ua/ua/n197574-bezpilotnyky-atakuvaly-poromne-sudno-v-rosiyskomu-portu-kavkaz.html

Ракурс

Уранці 23 липня безпілотники атакували поромне судно в порту «Кавказ», є постраждалі.

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Про це повідомив губернатор Краснодарського краю рф Кондратьєв.

Він назвав це «спробою теракту» з боку «київського режиму» і заявив про постраждалих і загиблого серед членів екіпажу. Україна цю заяву не коментувала.

Розташований у Краснодарському краї порт «Кавказ» є кінцевим пунктом порома, який виходить із окупованої української Керчі в Криму. До зведення Керченського мосту пором фактично був критично важливим засобом доставлення вантажів на півострів із боку рф.