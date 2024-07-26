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Вночі сили ППО знищили 20 із 22 ворожих дронів, є влучання по Ніжину та енергетиці

Вночі сили ППО знищили 20 із 22 ворожих дронів, є влучання по Ніжину та енергетиці

26 лип 2024, 08:21
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У ніч на 26 липня 2024 року противник вдарив балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської обл. — рф. по Донеччині та ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда — Крим, Курськ — рф.


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Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 22 «шахедів». 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил. Крім того, противник вдарив балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області по Донеччині.

Чергова атака російських «шахедів» відбулася по Ніжину.

Є влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу, — начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Крім того, вночі російські БпЛА влучили по енергооб'єктах в Чернігівській та Житомирській областях — «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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