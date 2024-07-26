Вночі сили ППО знищили 20 із 22 ворожих дронів, є влучання по Ніжину та енергетиці

https://racurs.ua/ua/n197667-vnochi-syly-ppo-znyschyly-20-iz-22-vorojyh-droniv-ie-vluchannya-po-nijynu-ta-energetyci.html

Ракурс

У ніч на 26 липня 2024 року противник вдарив балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської обл. — рф. по Донеччині та ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда — Крим, Курськ — рф.

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Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 22 «шахедів». 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил. Крім того, противник вдарив балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області по Донеччині.

Чергова атака російських «шахедів» відбулася по Ніжину.