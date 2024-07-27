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Ракурс
Центробанк рф заявив про "вичерпання останніх резервів російської економіки"

Центробанк рф заявив про «вичерпання останніх резервів російської економіки»

27 лип 2024, 19:54
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Глава Центробанку росії Ельвіра Набіулліна заявила про «вичерпання останніх резервів російської економіки». Резерви робочої сили та виробничих потужностей у російській економіці практично вичерпані.


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За новим прогнозом, за підсумками року інфляція в росії становитиме 6,5−7,0%, а не 4,3−4,8%.

Глава ЦБ в п’ятницю описала сценарій кризи, яка може загрожувати російській економіці.

Темпи зростання ВВП у І та ІІ кварталах залишалися високими. У цьому інфляція прискорювалася. Це означає, що економіка, як і раніше, перебуває в стані значного перегріву. Резерви робочої сили та виробничих потужностей практично вичерпані. Нестача цих ресурсів може призвести до ситуації, коли темпи зростання економіки сповільнюватимуться, незважаючи на всі спроби стимулювати попит. І весь стимул йтиме у прискорення інфляції. По суті це сценарій стагфляції. І зупинити її можна буде лише ціною глибокої рецесії, — заявила вона.

Фактично глава ЦБ описала те, до чого може призвести перегрів економіки — про нього Банк росії попереджав ще минулого літа.

Витрати бюджету цього року становитимуть майже 38 трлн рублів — із них понад 20 трлн уже було витрачено. У 2023 році витрати бюджету були меншими — 32 трлн рублів.

А до повномасштабної війни з Україною витрати російського бюджету зазвичай не перевищували 25 трлн. Ці гроші поширюються по всій економіці та збільшують попит населення та бізнесу.

І це збіглося з тим, що бізнес не може швидко збільшити пропозицію товарів та послуг. По-перше, позначаються санкції і розрив ланцюжків поставок, що стався після війни, — оперативно закуповувати якісь товари складно. Тим більше останнім часом виникають складнощі з платежами.

Тому російський ЦБ виправдав очікування аналітиків, які очікували на підвищення ключової ставки з 16% до 18%.

До цього Банк росії чотири рази зберігав ставку незмінною — востаннє 7 червня. На рівні 16% вона була з грудня.

Підвищення ставки анонсувала і Набіулліна, посилаючись на те, що інфляція не вписується у базовий сценарій регулятора.

До рекордних 20% російський ЦП підіймав ключову ставку після початку війни в Україні у лютому 2022 року. У квітні 2022 року він знизив її до 17%, у травні — до 14%. Ставка знижувалася до вересня 2022 року, а потім лише зростала.

Джерело: Ракурс


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