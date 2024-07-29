«Схеми» знайшли російські паспорти у власників мережі мікрокредитних організацій

https://racurs.ua/ua/n197767-shemy-znayshly-rosiyski-pasporty-u-vlasnykiv-mereji-mikrokredytnyh-organizaciy-video.html

Ракурс

Власники мереж мікрокредитних організацій «Просто Позика» і «Тайм Кредит», які мають десятки філій по Україні, мають російські паспорти.

.

«Схеми» у розслідуванні розповіли, що вищезгадані компанії пропонують невеликі кредити. Але процентна ставка може сягати аж до півтора мільйона відсотків річних — в залежності від суми кредиту та терміну його погашення.

Доступно і блискавично — під таким гаслом «швидкі» гроші пропонують українцям десятки мікрокредитних організацій. Але нерідко захмарні відсотки зводять клієнтів до боргової ями. І вони стають «фінансово вразливими». Дані про тисячі боржників можуть потрапити до рук російських спецслужб.

З новин все частіше можна почути про підпали авто військовослужбовців ЗСУ. І нерідко клієнти таких мікропозикових організацій, маючи борги, погоджуються на це за відносно невеликі суми.

«Просто Позика» офіційно на 90% належить громадянину України Андрію Манучарову. Та, як з’ясували журналісти, Манучаров у 2014-му році у Криму отримав російське громадянство.

До приходу в мікрокредитний бізнес він працював на державній службі. Як України — очолював державне об'єднання «Укрморпорт», маючи у підпорядкуванні 19 українських морських портів, так і росії — був радником генерального директора федерального підприємства рф «росморпорт», яке оперує всіма морськими портами країни-агресора. Також розслідувачі відшукали у відкритих джерелах згадки про його військову службу в 1990-х на підводному човні та зв’язки з політиками рф.

Компанією «Тайм Кредит» володіє дружина Манучарова Наталія, в офіційному українському реєстрі вказана як громадянка України. «Схеми» встановили, що вона також отримала громадянство рф у 2014-му році.

Син подружжя — депутат підконтрольного росії парламенту окупованого Криму від партії «Єдіная росія» Іван Манучаров. Він відкрито підтримує повномасштабне вторгнення росії в Україну і звітує про допомогу російським військовим.

Відповідно до постанови Нацбанку, громадянам росії заборонено керувати небанківськими фінансовими установами в Україні, але Манучарови продовжують контролювати бізнес через обраного ними представника — оформлюючи довіреність на представництво інтересів в бізнесі на одну й ту саму особу. Більше того — навесні цього року НБУ продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям «Просто Позика» та «Тайм Кредит». Термін дії — необмежений.