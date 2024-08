Ізраїль уранці 31 серпня провів одну з найбільш успішних операцій з ліквідації лідерів ХАМАС.

Ісмаїл Ганія, який перебував у спеціальні резиденції для ветеранів війн на півночі Тегерана, столиці Ірану був вбитий 31 липня. Як повідомили іранські джерела це був авіаційний удар, що у випадку близько 1500 км між Ізраїлем та Іраном та території Сирії та Іраку, далеко не ординарна подія.

І тому питання, який інструмент був використаний для цієї успішної операції — доволі цікаве. Можливі відповіді на нього підготувало видання TWZ.

Попри те, що нібито коли мова йде про авіаудар одразу уявляється використання літаків та ракет, в американському виданні зазначають, що для цього стане у нагоді й дрон. При цьому не лише ударний дрон, а й дрон-камікадзе. При цьому не далекобійний, а доволі мініатюрний типу Lanius від Elbit, який вперше був показаний у 2022 році. Тобто ще до масового тренду FPV-дронів, і ще до того, як про «машинний зір», яким він оснащений, почали активно говорити.

