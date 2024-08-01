Ізраїль високоточним ударом ліквідував очільника ХАМАС у Тегерані за 1500 км - чим це могли зробити

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Ізраїль уранці 31 серпня провів одну з найбільш успішних операцій з ліквідації лідерів ХАМАС.

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Ісмаїл Ганія, який перебував у спеціальні резиденції для ветеранів війн на півночі Тегерана, столиці Ірану був вбитий 31 липня. Як повідомили іранські джерела це був авіаційний удар, що у випадку близько 1500 км між Ізраїлем та Іраном та території Сирії та Іраку, далеко не ординарна подія.

І тому питання, який інструмент був використаний для цієї успішної операції — доволі цікаве. Можливі відповіді на нього підготувало видання TWZ.

Попри те, що нібито коли мова йде про авіаудар одразу уявляється використання літаків та ракет, в американському виданні зазначають, що для цього стане у нагоді й дрон. При цьому не лише ударний дрон, а й дрон-камікадзе. При цьому не далекобійний, а доволі мініатюрний типу Lanius від Elbit, який вперше був показаний у 2022 році. Тобто ще до масового тренду FPV-дронів, і ще до того, як про «машинний зір», яким він оснащений, почали активно говорити.

Israel’s �� has developed the Lanius drone system to search and destroy terrorists in urban settings. Terror groups are having a really bad day. @ElbitSystemsLtdpic.twitter.com/yqemCSQ9Kg — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) November 11, 2022

Звісно при цьому необхідно було доставити сам дрон на мінімальну дальність, але для Ізраїлю проведення операцій фахівцями безпосередньо на території Ірану не є неможливим. Зокрема для ліквідації іранського фізика ядерника Мохсена Фахрізаде у 2020 році нібито була використана дистанційно керована чи автономна кулеметна турель.

На противагу цього варіанта — справжня авіаційна атака з використанням винищувачів, наприклад, F-35I, які атакували об'єкт у столиці Ірану. Можливо не дуже сильно заглиблюючись у його повітряний простір, але з використанням аеробалістичної ракети типу Air Lora.

Але така операція все одно доволі ризикована, тому також існує варіант використання крилатої ракети з підводного човна. Зокрема відомо про наявність у ВМС Ізраїлю крилатих ракет підводного базування Popeye Turbo з дальністю, нібито, 1500 км, якими оснащено субмарини класу Dolphin.

Вважається, що ці ракети мають нести ядерний заряд, але очевидно можливо і конвенційне виконання. Рівень секретності навколо цієї ракети такий, що існує рівно одна світлина нібито з нею у дуже низькій якості.

Українське видання Defense Express зазначає, що з усіх трьох варіантів використання саме дрона дійсно виглядає доволі логічним, з огляду на те, що мова йде про дуже точний удар із малими супутніми руйнуваннями.

У будь-якому випадку наразі Іран пообіцяв потужну відповідь на дії Ізраїлю шляхом завдання удару. Вочевидь це може бути повторенням удару 14 квітня 2024 року, коли іранці випустили понад 130 дронів типу Shahed-136, 120 балістичних та 30 крилатих ракет.

Тоді у відбитті цієї атаки активну участь взяли США, а Велика Британія навіть оголила захист Румунії та перекинула винищувачі. Тоді колективними зусиллями було збито ледь не 99% всіх цілей, при цьому здебільшого ще над Іраком та Сирією. А для перехоплення балістичних ракет американські ВМС задіяли свої есмінці Aegis. Водночас у Тегерані повідомили, що всі цілі удару були виконані, а Ізраїль зазнав нищівної поразки.