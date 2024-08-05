Пілот одного зі збитих російських літаків показав унікальні кадри перших хвилин після влучання Patriot

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Ракурс

Пілот одного з російських літаків, що були збиті над Херсонщиною в грудні 2023 року, показав унікальні кадри перших хвилин після влучання ракети Patriot.

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Архівне відео було оприлюднене російськими телеграм-каналами.

Російський льотчик зняв на мобільний телефон падіння власного літака після влучання у нього зенітної ракети, перебуваючи в кріслі-катапульті.

Збили. Пощастило, що над землею. Нічого не встигли зробити. Виходили [на ціль] високо, — коментує пілот, зазначаючи, що все відбулось надто швидко для виконання маневру ухилення.

OSINT-аналітик EjShahid за знімком землі на відео верифікував приблизне місце приземлення російського льотчика поблизу селища Червоний Яр, що на Херсонщині.

Орієнтовно в цій локації 22 грудня 2023 року українські Повітряні сили уразили зенітними засобами російські цілі, заявивши про збиття одразу трьох бомбардувальників Су-34.

Командування ПС ЗСУ не повідомляло про тип використаного зенітного комплексу. Однак місце падіння розташовувалося на відстані понад 70 км від підконтрольного українським Силам узбережжя Дніпра, що може свідчити про застосування далекобійного ЗРК Patriot.

Цю інформацію частково підтвердили наближені до російських військових телеграм-канали, повідомивши про падіння принаймні одного літака та загибель льотчиків.

Тоді ж були оприлюднені кадри пошуково-рятувальної операції, в ході якої був евакуйований льотчик одного зі збитих бортів.

Варто зауважити, що перехоплені бомбардувальники Су-34 у той період активно використовувались окупантами для запуску модифікованих авіаційних бомб ФАБ-500 з модулями УМПК по українських позиціях на окупованому лівобережжі Дніпра.

Проте після проведення успішної засідки активність російської тактичної авіації на цій ділянці фронту різко скоротилась, а запуск авіаційних бомб на тривалий час припинився зовсім.