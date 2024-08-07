Зеленський підписав закон, який декриміналізує дрібні крадіжки

https://racurs.ua/ua/n198066-zelenskyy-pidpysav-pro-dekryminalizaciu-dribnyh-kradijok.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який декриміналізує дрібні крадіжки. Про це йдеться у відповідному профайлі на сайті Верховної Ради.

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Відтепер крадіжки на суму до 3 тисяч гривень не вважатимуться кримінальним злочином. Покарання буде адміністративним — у вигляді штрафу.

Законопроєкт № 11068 внесли до парламенту 8 березня, прийняли за основу 22 травня, в цілому — 18 липня, а 6 серпня його підписав президент.

Документ передбачає підвищення до 3 тис. грн порога вартості майна, викрадення якого не вважатиметься кримінальним злочином, але водночас посилення адміністративної відповідальності за такі крадіжки та запровадження за них штрафів.

Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян, — тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин, або адміністративний арешт на строк до п’яти діб, — ідеться в новій редакції статті 51 КУпАП «Дрібне викрадення чужого майна».

Якщо вартість викраденого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до двох неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, це тягне за собою накладення штрафу в 100−300 неоподатковуваних податком мінімумів доходів, або громадські роботи на 30−40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця за вирахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на 5−10 діб.

Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частинами першою та другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців із відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт строком від 10 до 15 діб.

Якщо на особу було накладено адміністративне стягнення за дрібне викрадення чужого майна три та більше разів протягом року, на неї накладається штраф на 600−1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на 15 діб.

Отже, 2024 року за крадіжку майна вартістю до 757 грн штрафуватимуть на суму від 850 до 1700 грн, за крадіжку розміром від 758 до 3028 грн буде штраф від 1,7 тис. до 5,1 тис. грн, а в разі повторної крадіжки — до 17 тис. грн.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що, згідно з чинною раніше редакцією статті, після того, як 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб було встановлено в розмірі 3028 грн, викрадення чужого майна було кримінально караним діянням, якщо його вартість становила понад 302 грн 80 копійок (0,2% розміру податкової соціальної пільги, що становить половину прожиткового мінімуму).