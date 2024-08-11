БпЛА «Кажан» знищив російську техніку в Курській області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198203-bpla-kajan-znyschyv-rosiysku-tehniku-v-kurskiy-oblasti-video.html

Ракурс

ЗСУ в Курській області застосовують проти ворога новітні розробки української «оборонки».

.

Зокрема, українські захисники використали безпілотник «Кажан», який успішно відпрацював по російській техніці. Зокрема, він скинув три боєприпаси на бронетехніку противника, чим повністю її знищив. Відповідне відео в Telegram опублікував народний депутат Юрій Мисягін.

Як відомо, Міноборони представило український реактивний ударний безпілотник «Кажан» Е620 у травні цього року. Цей БпЛА класу «бомбер» оснащений шістьма гвинтами та може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі.

Дрон здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1 тис. м зі швидкістю до 72 км/год. і на відстань до 12 км.

Нагадаємо, у мережі опублікували відео, як боєць мотопіхотного батальйону 72-ї ОМБр нейтралізував двох загарбників, які намагалися штурмувати українські позиції. Він зумів ліквідувати ворогів, попри їх кількісну перевагу.