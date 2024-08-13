лукашенко наказав передати частину військової техніки білорусі для підкріплення армії рф

https://racurs.ua/ua/n198272-lukashenko-nakazav-peredaty-chastynu-viyskovoyi-tehniky-bilorusi-dlya-pidkriplennya-armiyi-rf-zmi.html

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Білоруський диктатор олександр лукашенко наказав передати частину військової техніки білорусі для підкріплення армії росії, зокрема в Курській області, де триває операція ЗСУ.

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Про це пише «Белновости».

За словами джерела видання в Міноборони рб, це пов’язано з терміновим проханням російської сторони у зв’язку з втратами і браком техніки.

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли лукашенко передає російській стороні техніку та боєприпаси.

2022-го року, коли російська так звана СВО зіткнулася в Україні із серйозними проблемами, особливо у питанні високих втрат, росія звернулася до білорусі з проханням про використання її арсеналів.

Протягом 2022 року, за розпорядженням лукашенка, російській армії було надано доступ і проводилося вивезення майна з:

969-ї бази резерву танків здійснювався вивіз танків Т-72А;

1405, 1398, 1886 та 25, 43, 46 арсеналів зберігання здійснювався вивіз боєприпасів;

1868 року арсеналу артилерійської бази озброєння в Гомелі здійснювався вивіз артилерії;

288-ї бази резерву автомобільної техніки здійснювалося вивезення вантажної техніки типу КамАЗ та Урал.

У 2022 році росія зіткнулася з проблемою неготовності військово-промислового комплексу, який на той момент не здатний постачати на фронт стільки техніки, скільки вимагали бойові дії. Нині, навіть із запущеним ВПК рф не дає ради, особливо коли відкриваються нові, цілком несподівані напрями фронту.

Видання наголошує, що якщо у 2022-му білорусь передавала боєприпаси і техніку зі складів, то зараз йдеться про передачу зі складу бойових підрозділів. Це може говорити про те, що склади та арсенали білорусі були спустошені 2022-го і зараз мінський картопляний диктатор може відповісти на запит Москви лише технікою зі складу діючих підрозділів.