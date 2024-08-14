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Рашисти зупинили наступ на «дорогу життя» і зосередилися на взятті Покровська

Рашисти зупинили наступ на «дорогу життя» і зосередилися на взятті Покровська, — BILD

14 сер 2024, 11:59
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Рашисти зупинили наступ на «дорогу життя» і зосередилися на взятті Покровська. Після падіння Авдіївки у лютому російські війська почали наступати далі на північний захід.


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Як пишуть у Bild, вони загрожують автотрасі T0504, яку називають «дорогим життям», оскільки це основний шлях постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру. Безпосередньо до траси росіянам залишилося лише 5 км через село Воздвиженка.

Але ЗСУ збудували там міцну оборону і успішно стримують ЗС рф. Тому росіяни відмовилися від наступу на північ на трасу, а натомість просуваються на захід на Покровськ, через який проходить T0504. Колись у місті жили 80 тис. людей. Нині це важливий для ЗСУ логістичний пункт. ЗС рф наблизилися до нього на 14 км: взяли села Лисичне та Іванівка, а також увійшли до Гродівки.

У напрямку з-під Новоолександрівки росіяни вже кілька місяців не просуваються. Там українці збудували дуже гарну оборону. Проте територія на захід була зайнята протягом останніх 4−6 тижнів. Там вони просуваються, природно, у напрямку до Покровська, наступного важливого міста. Потрібно сказати, що, якщо у них не вдається розрізати важливу для логістики трасу на Часів Яр, тоді досить «всього» захопити сам Покровськ. Тому що траса стане марною, якщо саме місто впаде, — вважає експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Джерело: Ракурс


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