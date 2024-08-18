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У Чорному морі наразі відсутні російські військові кораблі, інфографіка: ВМС
У Чорному морі відсутні ворожі кораблі — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198406-u-chornomu-mori-vidsutni-voroji-korabli-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 06.00 сьогоднішнього дня, 18 серпня, ворожі кораблі відсутні. Вчорі, 17 серпня, у Чорному морі перебував один ворожий корабель — носій крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні.
У Середземному морі — один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — п’ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.