У Чорному морі наразі відсутні російські військові кораблі, інфографіка: ВМС

https://racurs.ua/ua/n198406-u-chornomu-mori-vidsutni-voroji-korabli-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 06.00 сьогоднішнього дня, 18 серпня, ворожі кораблі відсутні. Вчорі, 17 серпня, у Чорному морі перебував один ворожий корабель — носій крилатих ракет «Калібр».

.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні.

У Середземному морі — один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — п’ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.