Російські підрозділи залишаються заблокованими на Агрегатному заводі у Вовчанську

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Російські військові вже кілька місяців залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області.

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На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені ті, які можуть спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань, — розповів речник оперативно-тактичного угрупування військ «Харків» Віталій Саранцев.

Росіяни продовжують використовувати безпілотники для виконання логістичних завдань, зокрема на території агрегатного заводу.

Російські війська почали новий наступ через кордон на півночі Харківської області 10 травня 2024 року, однак були зупинені українськими силами. Лінія бойового зіткнення пролягає зокрема в північній частині міста Вовчанськ.

Про те, що Сили оборони блокували велику групу окупантів на агрегатному заводі у Вовчанську, стало відомо ще на початку червня. Тоді повідомляли, що у загарбників починають закінчуватися припаси.

1 червня вогневим контролем завод було відрізано від решти частин міста.

На початку серпня у ЗСУ повідомляли, що сили рф готуються до штурмів агрегатного заводу у Вовчанську. Нещодавно стало відомо, що українські війська почали контратакувати на Харківщині.