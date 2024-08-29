Авіакатастрофа у Броварах - справу про загибель керівництва МВС скерували до суду

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Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох посадовців ДСНС у справі щодо авіакатастрофи 18 січня 2023 року в Броварах, у якій загинуло керівництво МВС.

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Розслідуванням встановлено, що обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Через складні погодні умови вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею. При падінні гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автівки, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок авіакатастрофи загалом загинуло 14 людей та 31 отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Крім високопосадовців МВС, тоді загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок. Серед травмованих — 13 дітей.

Чотирьом посадовцям Управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС інкриміновано порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 276 КК України).

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону — службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

У Броварах 18 січня 2023 року загинули 14 людей — тодішній очільник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, одна дитина та інші.