Десантники ЗСУ показали знищення ворога у Вовчанську. Фото:

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Військові втрати росії у Вовчанську за серпень склали майже 1 тис. 200 окупантів.

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Саме така кількість окупантів була вбита та поранена в зоні відповідальності 71-ої окремої єгерської бригади. Росіяни відправляють на цей напрямок поповнення, проте довго на лінії зіткнення вони не затримуються. Про це командування Десантно-штурмові війська Збройних сил України повідомило в Telegram.

Після коротких екскурсій по Вовчанську окупанти повертаються додому 200-ми та 300-ми, — наголосили в ДШВ.

Військові розповіли, що уражають ворогів снарядами чи мінами там, де не дістане куля. А FPV-дронами б’ють туди, де не може дістати артилерія.

Також десантники військові показали відео, як знищували російських загарбників.

Нагадаємо, 79-а окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ показала на відео, як зупинила чергову спробу російської армії прорватися в районі села Костянтинівка Покровського району.