Уявлення художника про взаємодіючі галактики із цього дослідження. Джерело: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), T. Izumi et al.

https://racurs.ua/ua/n198902-utvorennya-kosmichnogo-monstra-zafiksuvaly-ucheni-foto.html

Ракурс

Процес злиття двох галактик 12,8 млрд років тому, який призводить до утворення «галактики-монстра» — одного з найяскравіших типів об'єктів у Всесвіті, зафіксували астрономи.

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Про це повідомляє прес-служба Національного інституту природничих наук (Японія).

Квазари — це яскраві об'єкти, що живляться матерією, яка падає в надмасивну чорну діру в центрі галактики в ранньому Всесвіті. Найбільш поширена теорія полягає в тому, що коли дві багаті на газ галактики зливаються, утворюючи одну більшу галактику, гравітаційна взаємодія двох галактик змушує газ падати до надмасивної чорної діри в одній або обох галактиках, викликаючи квазарну активність, — зазначається у статті.

Щоб перевірити цю теорію, міжнародна група дослідників використала радіотелескоп ALMA (Атакамський великий міліметровий/субміліметровий радіотелескоп) для вивчення найдавнішої відомої пари близьких квазарів, відкритих раніше японським 8,2-метровим оптичним телескопом Subaru.

Розташована в напрямку сузір’я Діви, ця пара квазарів існувала протягом перших 900 млн років існування Всесвіту.

Пара тьмяна, що вказує на те, що квазари все ще перебувають на ранніх стадіях своєї еволюції. Спостереження ALMA нанесли на карту галактики-господарі квазарів і показали, що галактики з'єднані «мостом» з газу і пилу. Це вказує на те, що дві галактики насправді зливаються, — вказано у статті.

Спостереження ALMA також дозволили дослідникам виміряти кількість газу — матеріалу для нового зореутворення.

Учені виявили, що обидві галактики дуже багаті газом, що дозволяє припустити, що на додаток до більш активної квазарної активності в майбутньому, злиття також спровокує швидке збільшення зореутворення, відоме як «зоряний вибух».