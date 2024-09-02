Вилучення уламків ракети у Києві, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198906-u-kyievi-sapery-vyluchyly-ulamky-krylatoyi-rakety-h-101-foto.html

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У Києві сьогодні, 2 вересня, сапери вилучили уламки крилатої ракети типу «Х-101».

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Відповідні фото опублікувала прес-служба ДСНС.

На місці події сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу «повітря — земля». На щастя, жодна людина не постраждала, — зазначають у відомстві.

У ДСНС наголошують, що вразі виявлення подібних предметів в жодному разі не можна їх чіпати і слід повідомляти про знахідку за номером «101».