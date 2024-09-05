Землеробство швидко змінило геном людини — ученіhttps://racurs.ua/ua/n198996-zemlerobstvo-shvydko-zminylo-genom-ludyny-ucheni.htmlРакурс
Люди в Європі за останні 12 тис. років різко підвищили свою здатність перетравлювати вуглеводи, збільшивши кількість генів ферментів, які розщеплюють крохмаль, у середньому з восьми до більш ніж 11.
Швидкість еволюції, яка призвела до відповідних змін у генах, виявилася у 10 тис. разів вищою, ніж швидкість зміни однієї пари основ ДНК в геномі людини. Про це свідчать результати досліджень учених з Університету Каліфорнії (США), повідомляє видання EurekAlert.
Збільшення кількості генів, які кодують ці ферменти, співпадає з поширенням землеробства у Європі з Близького Сходу, а разом з ним і все більш крохмалистого раціону людини, багатого на високовуглеводні продукти, такі як пшениця та інші зернові.
Наявність більшої кількості копій генів зазвичай означає вищий рівень білка, який вони кодують — у цьому випадку ферменту амілази, який виробляється у слині та підшлунковій залозі для розщеплення крохмалю на цукор, що забезпечує організм енергією, — зазначається у статті.
Дослідники також знайшли докази збільшення генів амілази в інших землеробських популяціях по всьому світу, і що область хромосом, де розташовані ці гени амілази, виглядає схожою в усіх цих популяціях, незалежно від того, яку специфічну крохмалисту рослину одомашнила ця культура.
Отримані дані демонструють, що оскільки землеробство виникло незалежно в усьому світі, воно, схоже, швидко змінило геном людини майже ідентичними способами в різних популяціях, щоб мати справу зі збільшенням вуглеводів у раціоні, — наголошується у статті.
Геноми шимпанзе, бонобо і неандертальців мають єдину копію гена на хромосомі 1, який кодує амілазу слини, що називається AMY1. Те ж саме стосується двох генів амілази підшлункової залози, AMY2A і AMY2B. Ці три гени розташовані близько один до одного в області геному приматів, відомій як локус амілази.
Однак геноми людей містять дуже різну кількість генів амілази. Раніше учені не могли повністю секвенувати цей локус — традиційні методи секвенування не дозволяли відрізнити копії генів одна від одної.
Нові технології дослідження показали, що кожна копія геному людини містить:
- від однієї до 11 копій AMY1;
- від нуля до трьох копій AMY2A;
- від однієї до чотирьох копій AMY2B.
Кількість копій корелює з експресією генів та рівнем білка, а отже, зі здатністю перетравлювати крохмаль, — зазначають учені.
Також дослідження виявило, що:
- близько 12 тис. років тому люди в Європі мали в середньому близько чотирьох копій гена амілази слини — зараз ця кількість збільшилася до семи;
- сукупна кількість копій двох генів амілази підшлункової залози також збільшилася за цей час в середньому на половину гена;
- первинна подія дублювання відбулася задовго до підйому землеробства — 280 тис. років тому, додавши до геному людини дві копії AMY1;
- такі зміни в геномі могли зробити людей більш вразливими до карієсу — наявність більшої кількості копій AMY1 сприяє кращому перетворенню слиною крохмалю пережованої їжі на цукор, який живить бактерії, що роз’їдають зуби.
Якщо ви візьмете шматочок сухих макаронів і покладете їх до рота, з часом вони стануть трохи солодкими, — зазначають учені. — Це фермент амілаза у вашій слині розщеплює крохмаль до цукру. Це відбувається у всіх людей, а також у інших приматів.
Джерело: EurekAlert