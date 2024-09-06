Велика Британія передасть Україні 650 ракет Martlet. Фото:

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Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет Martlet.

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Вартість контракту становить 192 млн євро, ці боєприпаси повинні посилити українську протиповітряну оборону. Пакет допомоги оголосить міністр оборони Джон Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України на базі ВПС США «Рамштайн». Про це повідомили в британському Міністерстві оборони.

Зазначається, що перша партія ракет Martlet має надійти в Україну ​​до кінця цього року. Ці боєприпаси, які компанія Thales створила на заводі в Белфасті, надзвичайно універсальні — їх можна запускати з різних платформ на суші, морі та в повітрі.

Як відомо, універсальна малогабаритна багатоцільова керована ракета Lightweight Multirole Missile (LMM) має стартову масу 13 кг, довжину 1,3 м та діаметр корпусу 76 мм. Її особливістю є використання двоканальної системи наведення — лазерної променевої та інфрачервоної на кінцевій ділянці наведення. Кумулятивно-уламкова бойова частина має масу 3 кг, а двоступеневий твердопаливний двигун забезпечує ракеті швидкість 1,5 Маха і дальність стрільби до 8 км.

Нагадаємо, 23 серпня США оголосило про 64-й транш допомоги Україні вартістю 125 млн дол. До нового пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155-мм та 105-мм, ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4, броньовики HMMWV й боєприпаси до стрілецької зброї.